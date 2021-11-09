Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия просит ООН запустить арбитраж для решения проблемы с выдачей виз США

Кира Тило
23:32 09.11.2021
Представитель РФ считает, что спустя много «бесплодных дискуссий пора переходить к действиям».
Россия просит ООН запустить арбитраж для решения проблемы с выдачей виз США
© Фото: Роман Махмутов РИА Новости
Читайте нас на:

РФ просит генсека ООН незамедлительно запустить арбитраж для решения проблемы с выдачей виз США российским дипломатам. Об этом заявил представитель РФ в Шестом комитете ГА ООН Сергей Леонидченко.

«Наша делегация на протяжении более четырех лет сталкивается с проблемами, вызванными ненадлежащим исполнением государством пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях», - сказал он.

Леонидченко отметил, что с отказами по въездным визам сталкиваются не только сотрудники постпредства РФ при ООН, но и делегаты из Москвы.

«Проблемы с визами и транспортными ограничениями затрагивают не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России. Некоторые из них, успешно прошедшие конкурс на замещение должностей международных служащих, годами не могут въехать в США и приступить к работе. Это фактически равносильно объявлению их „нежелательными лицами“», - пояснил дипломат.

По словам Леонидченко, пора переходить от слов к делу, поскольку разговоры, по его мнению, затянулись.

«Это тот случай, когда разговоры явно затянулись. На четвертом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям. Просим генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру», - цитирует Леонидченко РИА Новости.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни представители российского МИДа и госдепартамента США проведут консультации, посвященные «раздражителям» в двусторонних отношениях. Советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев отметил вероятность того, что проблема с выдачей американских виз в Москве будет решена. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:29 В стране и мире
Минпросвещения анонсировало проект по изменению норм орфографии русского языка
20:17 В стране и мире
В МИД РФ назвали бездоказательными обвинения США в недостаточной борьбе с изменением климата
19:03 В стране и мире
Видео
В Ульяновске полыхает склад на площади более 4 000 «квадратов»
16:30 В стране и мире
Видео
Полиция допросила подозреваемого в убийстве бойца СОБРа в Петербурге
15:38 В стране и мире
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе
Популярное
Видео
Вертолет МЧС России эвакуировал пять человек с контейнеровоза в Приморье
В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»
Видео
Педиатр назвала специфический симптом COVID-19 у детей
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Видео
Самую ядовитую змею в мире нашли в домашнем бассейне
Раскрыта тайна гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.