Россия просит ООН запустить арбитраж для решения проблемы с выдачей виз США

РФ просит генсека ООН незамедлительно запустить арбитраж для решения проблемы с выдачей виз США российским дипломатам. Об этом заявил представитель РФ в Шестом комитете ГА ООН Сергей Леонидченко.

«Наша делегация на протяжении более четырех лет сталкивается с проблемами, вызванными ненадлежащим исполнением государством пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях», - сказал он.

Леонидченко отметил, что с отказами по въездным визам сталкиваются не только сотрудники постпредства РФ при ООН, но и делегаты из Москвы.

«Проблемы с визами и транспортными ограничениями затрагивают не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России. Некоторые из них, успешно прошедшие конкурс на замещение должностей международных служащих, годами не могут въехать в США и приступить к работе. Это фактически равносильно объявлению их „нежелательными лицами“», - пояснил дипломат.

По словам Леонидченко, пора переходить от слов к делу, поскольку разговоры, по его мнению, затянулись.

«Это тот случай, когда разговоры явно затянулись. На четвертом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям. Просим генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру», - цитирует Леонидченко РИА Новости.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни представители российского МИДа и госдепартамента США проведут консультации, посвященные «раздражителям» в двусторонних отношениях. Советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев отметил вероятность того, что проблема с выдачей американских виз в Москве будет решена.