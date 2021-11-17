Госпитализированный Милош Земан заявил, что готов вернуться к работе

Президент Чехии Милош Земан, находящийся в больнице с циррозом печени, заявил, что скоро его выпишут. По его словам, он готов вернуться к полноценной работе.

«Я работаю уже сейчас. Предполагаю, что в течение ближайших нескольких дней буду выписан из госпиталя и уеду в Ланы (загородная резиденция - прим.ред.)», - сказал он в интервью телеканалу NOVA.

Земан попал в больницу 10 октября. Долгое время причина госпитализации не раскрывалась. В начале ноября член медконсилиума по наблюдению за здоровьем политика хирург Павел Пафко рассказал, что президент страдает циррозом печени. Он отметил, что в желудок Земану ввели специальный питательный зонд для кормления. Четвертого ноября глава государства был переведен в обычную палату из реанимации Центрального военного госпиталя в Праге.