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Медики раскрыли диагноз Милоша Земана

Виктория Ивашечкина
01:41 06.11.2021
По словам специалистов, на данный момент рано говорить о сроках выписки политика.
Медики раскрыли диагноз Милоша Земана
© Фото: Katerina Sulova globallookpress
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Лидер Чехии Милош Земан страдает циррозом печени. Об этом рассказал член медконсилиума по наблюдению за здоровьем политика хирург Павел Пафко.

«У господина президента хроническая болезнь печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками», - сказал он.

По словам медика, в свое время оперировавшего первого чешского президента Вацлава Гавела, в желудок Земану ввели специальный питательный зонд для кормления.

Пафко объяснил, как долго зонд будет там находиться, зависит в том числе от того, насколько «четко президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи», передает РИА Новости.

По его словам, пока рано говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя (ЦВГ). Это может занять три-четыре недели.

Напомним, президент Чехии находится на лечении в ЦВГ в Праге с 10 октября. Ранее стало известно о том, что Земан был переведен в обычную палату из реанимации в связи с улучшением состояния здоровья.

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