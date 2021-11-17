Число отравившихся метанолом в Казани увеличилось до 14 человек

Число пострадавших из-за отравления суррогатным алкоголем в Татарстане увеличилось до 14 человек, ранее Минздрав республики сообщал о 13 обратившихся за помощью.

«В одну из больниц Москвы госпитализировали девушку, которая накануне на дне рождения приятеля отравилась метанолом в Казани», - цитирует ТАСС сообщение республиканского Минздрава.

По последним данным, у всех госпитализированных признаки отравления метанолом. Трое молодых людей находятся в реанимации, их состояние на особом контроле врачей. Одна из девушек впала в кому. У остальных пациентов положительная динамика, их состояние не вызывает особых опасений, подчеркнули в министерстве.

По версии правоохранительных органов, один из отравившихся приобрел пятилитровую канистру с алкоголем у своего знакомого, что угостить гостей, но случайно взял из багажника автомобиля бутылку со стеклоомывающей жидкостью.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело, четверо подозреваемых в сбыте суррогата задержаны.