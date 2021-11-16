Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Следователи раскрыли подробности массового отравления метиловым спиртом в Казани

Светлана Иванова
17:11 16.11.2021
После распития алкоголя в больницу попали 11 человек, часть из них находится в среднем состоянии, часть – в тяжелом.
© Видео: СК РФ © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Часть попавших в больницу после отравления метанолом молодых людей находится в среднем состоянии, часть – в тяжелом. Об этом «Звезде» сообщили в региональном СК РФ. В ведомстве уточнили, что 11 молодых людей 1999 – 2003 годов рождения госпитализировали.

«16 ноября в городе Казани госпитализированы 11 молодых людей 1999 – 2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. Их состояние оценивается как средне и тяжелое», - сообщил старший помощник главы СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Он добавил, что незадолго до отравления молодые люди употребили спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.