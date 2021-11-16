Следователи раскрыли подробности массового отравления метиловым спиртом в Казани

Часть попавших в больницу после отравления метанолом молодых людей находится в среднем состоянии, часть – в тяжелом. Об этом «Звезде» сообщили в региональном СК РФ. В ведомстве уточнили, что 11 молодых людей 1999 – 2003 годов рождения госпитализировали.

«16 ноября в городе Казани госпитализированы 11 молодых людей 1999 – 2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. Их состояние оценивается как средне и тяжелое», - сообщил старший помощник главы СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Он добавил, что незадолго до отравления молодые люди употребили спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».