Следователи выяснили, чем отравились 13 человек в Казани

Причиной массового отравления метанолом в Казани стала незамерзающая жидкость, которую молодые люди приняли за контрафактный алкоголь. Об этом 17 ноября сообщили в СУ СК по Республике Татарстан.

Следователи установили, что накануне инцидента один из пострадавших купил спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутылке, которую он в багажнике автомобиля привез на вечеринку в коттедж.

«При этом в багажнике автомобиля находилась того же объема бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства по региону.

Исследование тары показало наличие следов метанола в незамерзайке, а в автомобиле каршеринга правоохранители обнаружили бутылку с контрафактным алкоголем. По предварительной информации, в спиртном не было метанола. Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне в Казани 13 человек в возрасте от 17 до 22 лет были госпитализированы в отделение токсикологии городской клинической больницы с признаками отравления метанолом. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».