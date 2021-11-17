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Попова: правительство обсуждает введение QR-кодов по уровню антител

Виктория Ивашечкина
21:03 17.11.2021
По словам главы Роспотребнадзора, решение данного вопроса «должно быть очень взвешенным».
Попова: правительство обсуждает введение QR-кодов по уровню антител
© Фото: Евгений Епанчинцев РИА Новости
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вопрос о QR-кодах по уровню антител к коронавирусу обсуждается на площадке правительства России. По ее словам, надо найти оптимальный вариант решения.

«Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти оптимальный, приемлемый вариант ее решения», - отметила она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По ее словам, решение «должно быть очень взвешенным».

Ранее Анна Попова заявила, что пациенты, имеющие признаки заболевания ОРВИ, будут обследоваться на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Она заявила, что теперь эта мера носит обязательный характер.

По словам главы Роспотребнадзора, главная цель такого обследования - это не упустить больных с более сложной инфекцией, чем просто острая респираторная вирусная инфекция.

Кроме того, Попова призвала привить от гриппа тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. По ее словам, это новая группа риска.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации.

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