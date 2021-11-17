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В Роспотребнадзоре призвали привить от гриппа всех переболевших COVID-19

Виктория Ивашечкина
18:52 17.11.2021
Накануне сообщалось, что эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах России.
В Роспотребнадзоре призвали привить от гриппа всех переболевших COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от гриппа тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. По ее словам, это новая группа риска.

«Для нас сегодня диагностика крайне важна, но в сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно привить то население против гриппа, которое мы можем успеть привить», - заявила Попова в ходе заседания думского Комитета по здравоохранению.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации.

Также в ведомстве напомнили, что прививочная кампания против гриппа проводится по всей стране. По состоянию на 12 ноября вакцинированы от гриппа более 41,8 млн человек, что составляет 31,5% от численности населения.

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