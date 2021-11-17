Глава Роспотребнадзора заявила об обязательном тестировании на COVID-19 больных с ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что теперь пациенты, имеющие признаки заболевания ОРВИ, будут обследоваться на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Она заявила, что теперь эта мера носит обязательный характер.

«Данное решение уже было обнародовано в виде постановления главного государственного санитарного врача РФ. Отныне все пациенты с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке обследоваться на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19», - сказала она.

Попова также добавила, что главная цель такого обследования - это не упустить больных с более сложной инфекцией, чем просто острая респираторная вирусная инфекция.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости увеличения скорости тестирования на COVID-19. Скоростным тестированием должна быть охвачена вся страна.