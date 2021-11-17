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Для курсантов центра патриотического воспитания «Авангард» устроили предпоказ фильма «Небо»

Ян Брацкий
18:58 17.11.2021
В широкий прокат кинолента о подвиге российских военных летчиков в Сирии выходит 18 ноября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоялся предпремьерный показ российского фильма «Небо», снятого при поддержке Минобороны. Вместе с курсантами зрителем кинопремьеры стала и директор «Авангарда» Дарья Борисова, которая отметила, что такие истории - пример для молодых людей настоящей мужской дружбы, порядочности и взаимовыручки.

«Фильм пробирает до мурашек. Очень четко и очень тонко связаны эмоциональная и профессиональная составляющие, очень здорово подобраны кадры, которые переплетают прошлое и настоящее, объясняют поступки героя. Фильм надо обязательно смотреть, чтобы понимать, что такое долг и сила слова», - рассказала директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.  

Кинолента основана на реальных событиях 24 ноября 2015 года, когда во время боевого вылета в Сирии был сбит российский Су-24. Экипаж катапультировался. Штурмана Константина Мурахтина удалось спасти, а военный летчик Олег Пешков был расстрелян террористами с земли, когда спускался на парашюте. Главные роли в фильме исполнили Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак.

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