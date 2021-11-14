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Со слезами на глазах: как прошел предпремьерный показ фильма «Небо» для летчиков Липецкого авиацентра

Юрий Подкопаев
Егор Левин
10:00 14.11.2021
Зрителями стали летчики и их родные, в зале присутствовали и супруга погибшего Олега Пешкова с сыном, и его штурман Константин Мурахтин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кадр из фильма «Небо»
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Фильм «Небо» режиссера Игоря Копылова выйдет в прокат на третьей неделе ноября. Первыми до премьеры его увидели летчики Липецкого авиацентра. Для них съемочная группа сделала специальный первый показ.

Среди зрителей оказался и штурман Константин Мурахтин, напарник погибшего Олега Пешкова. Его могила находится на военно-мемориальной аллее местного липецкого кладбища. Мурахтин и Пешков вместе выполняли боевые вылеты на бомбардировщике Су-24.

«После того, как меня спасли и доставили на авиабазу Хмаймим, меня доставили в Москву в госпиталь. После чего я вернулся в Липецкий авиацентр, где продолжаю свою летную службу и по сей день, штурманом самолета Су-24», - поделился Мурахтин.

Воспоминания о своем командире у него остались исключительно позитивные, по словам штурмана, Пешков никогда не повышал голос, всегда подсказывал, как правильно сделать.

В зале липецкого кинотеатра - летчики авиацентра и их жены. Гелена Пешкова одна, с сыном. Он учится в школе имени своего отца. Мурахтин за подвиг в Сирии награжден орденом Мужества, на его повседневной форме - орденская планка, награду постеснялся надеть. Альбина Мурахтина рассказала, что в тот трагический день до глубокой ночи ждала известий о муже вместе с сыном школьником.

Герой России Олег Сторожук, который также присутствует на показе, переучивал Олега Пешкова с самолета-разведчика на бомбардировщик. Полковник запаса сразу узнает свой самолет и липецкий аэродром, где снимали несколько эпизодов. Фильм создан при поддержке Министерства обороны РФ и лично министра обороны Сергея Шойгу.

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