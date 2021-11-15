Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Пресс-показ фильма «Небо» состоялся в Минобороны

Сергей Александров
Андрей Аркадьев
17:08 15.11.2021
Картина выходит в прокат 18 ноября.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: кадр из фильма «Небо»
Читайте нас на:

Министерство обороны РФ провело пресс-показ художественного фильма «Небо» режиссера Игоря Копылова о контртеррористической операции в Сирии. Картина основана на реальных событиях, когда в ноябре 2015 года российский Су-24 был сбит турецким истребителем.

Экипаж самолета Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались, но спастись удалось только Мурахтину. Пешкова расстреляли боевики еще в воздухе.

Фамилии летчиков изменены, но историю авторы ленты воссоздали в мельчайших подробностях. Она рассказывает не только о двух героях, но и обо всех, кто выбрал небо и защиту страны делом своей жизни. Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России. Исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в действующем лагере подготовки Сил специальных операций вместе с военнослужащими.

Фильм покажут на больших экранах 18 ноября. Он был снят кинокомпанией «ТриИкс Медиа» совместно с Минобороны РФ при участии канала «Россия 1». Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу поручил включить «Небо» в перечень обязательных к просмотру в армии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:40 В стране и мире
В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа
16:34 В стране и мире
Агент Гаркалина назвала фантазиями новость о возможной ампутации руки артиста
15:18 В стране и мире
Видео
Физик назвал главную опасность космического мусора
14:31 В стране и мире
В Минцифры назвали число зарегистрированных корпоративных сим-карт
14:27 В стране и мире
Видео
Синоптик предупредила о скачках атмосферного давления в Москве и области
Популярное
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
«Летающие тарелки с существами около метра»: СМИ узнали о расследованиях ФБР об НЛО
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.