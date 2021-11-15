Пресс-показ фильма «Небо» состоялся в Минобороны

Министерство обороны РФ провело пресс-показ художественного фильма «Небо» режиссера Игоря Копылова о контртеррористической операции в Сирии. Картина основана на реальных событиях, когда в ноябре 2015 года российский Су-24 был сбит турецким истребителем.

Экипаж самолета Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались, но спастись удалось только Мурахтину. Пешкова расстреляли боевики еще в воздухе.

Фамилии летчиков изменены, но историю авторы ленты воссоздали в мельчайших подробностях. Она рассказывает не только о двух героях, но и обо всех, кто выбрал небо и защиту страны делом своей жизни. Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России. Исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в действующем лагере подготовки Сил специальных операций вместе с военнослужащими.

Фильм покажут на больших экранах 18 ноября. Он был снят кинокомпанией «ТриИкс Медиа» совместно с Минобороны РФ при участии канала «Россия 1». Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу поручил включить «Небо» в перечень обязательных к просмотру в армии.