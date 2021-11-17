Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Армении вопросы региональной безопасности

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу со своим армянским коллегой Арменом Григоряном. Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского Совета безопасности.

«Николай Патрушев и Армен Григорян обсудили вопросы региональной безопасности, а также темы повестки дня девятой встречи секретарей советов безопасности государств - участников СНГ», - сказано в сообщении.

Накануне президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе, после ряда вооруженных инцидентов.

При этом в МИД России заявили, что Москва находится в тесном контакте с властями Армении и Азербайджана для скорейшего перевода ситуации на границе двух государств в мирное русло.



Кроме того, накануне появилась информация о том, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян рассказал, что власти страны обратились к Москве с призывом защитить от атаки войск Азербайджана суверенную территорию республики.

В свою очередь посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что армянская сторона пока не передавала России официального письменного запроса в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

В середине ноября ситуация на границе Армении и Азербайджана снова обострилась. Так, 14 ноября, армянское Минобороны заявило о перестрелке между военными двух стран. Утверждалось, что ее причиной стала попытка Азербайджана начать наступление на восточном направлении границы.