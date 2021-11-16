Ереван обратился к Москве с призывом защитить суверенную часть Армении

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что власти страны обратились к Москве с призывом защитить от атаки войск Азербайджана суверенную территорию республики.

«Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении», - подчеркнул он в эфире общественного телеканала.

При этом посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что армянская сторона пока не передавала России официального письменного запроса в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Арменией подписан 29 августа 1997 года. Срок действия документа составляет 25 лет. Он будет автоматически продлеваться, если одна из сторон не заявит о желании прекратить его действие.

В середине ноября ситуация на границе Армении и Азербайджана снова обострилась. В воскресенье, 14 ноября, армянское Минобороны заявило о перестрелке между военными двух стран. Утверждалось, что ее причиной стала попытка Азербайджана начать наступление на восточном направлении границы.

В начале ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили вопросы региональной повестки дня и двусторонние отношения.

В тот же день Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Руководители внешнеполитических ведомств также поделились друг с другом мнениями в преддверии даты принятия трехстороннего заявления. Были затронуты аспекты региональных вопросов, международной проблематики и двустороннего союзничества.