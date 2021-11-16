В МИД РФ прокомментировали обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана

Официальная Москва находится в тесном контакте с властями Армении и Азербайджана для скорейшего перевода ситуации на границе двух государств в мирное русло. С таким заявлением выступили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Находимся в контакте со сторонами для скорейшего перевода ситуации в мирное русло», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном.

Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Баку и Ереван обвинили друг друга в вооруженных провокациях. Министр обороны России призвал стороны к сдержанности и прекращению действий, которые ведут к дальнейшему обострению ситуации.