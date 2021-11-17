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Олимпийцы из России выступят на Играх-2022 под аббревиатурой ROC

Светлана Иванова
16:39 17.11.2021
В качестве гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.
Олимпийцы из России выступят на Играх-2022 под аббревиатурой ROC
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Пекине под логотипом ROC. В Китае атлеты представят Олимпийский комитет России (Russian Olympic Committee), однако при отображении национальной принадлежности спортсменов будет использоваться аббревиатура ROC, причем без расшифровки. Об этом сообщили «Матч ТВ» в Международном олимпийском комитете (МОК).

Вместо национального флага будет использоваться флаг с нанесенной на него эмблемой ОКР на белом фоне.

В качестве российского гимна во время официальных церемоний будет исполняться фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

В начале недели президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что форма российской команды для участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине согласована со стороны МОК. На форме, которую представят в начале декабря, будет размещена эмблема ОКР, будут присутствовать все цвета российского триколора.

Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. По решению Спортивного арбитражного суда, до 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом страны. Также запрещено использование гимна и герба России.

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