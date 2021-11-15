МОК согласовал форму россиян для участия в Олимпиаде в Пекине

Форма российской команды для участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине согласована со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он подчеркнул, что в ходе согласования по некоторым позициям возникли некоторые трудности, однако в итоге все основные положения удалось отстоять.

«Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег», - цитирует ТАСС Позднякова.

Он добавил, что концепция олимпийской формы в Пекине будет схожа с той, в которой россияне выступали в Токио.

«Будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора», - добавил президент ОКР.

Он отметил, что широкой публике форма будет представлена в декабре.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. По решению Спортивного арбитражного суда до 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом РФ. Также под запретом использование гимна и герба страны.