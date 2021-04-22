МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине

В Международном олимпийском комитете была утверждена музыка Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщили в службе информации ОКР.

«С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора, официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей, и вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», - заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Ранее Спортивный арбитражный суд запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. В CAS объяснили, что понятие «любой гимн, связанный с Россией» распространяется на «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее».

В Олимпийском комитете России отреагировали на это решение CAS и предложили использовать музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде.