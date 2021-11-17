В Кремле не видят политической подоплеки в остановке сертификации «Северного потока - 2»

Процесс сертификации газопровода «Северный поток - 2» идет в рамках правовых норм. Политической подоплеки в решении федерального сетевого агентства Германии временно приостановить сертификацию проекта нет. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что оператор Nord Stream 2 AG готова выполнить все требования для возобновления процесса сертификации. По словам Пескова, компания заинтересована в том, что газопровод запустили как можно быстрее.

Представитель Кремля также не стал делать прогнозы, когда газопровод может быть запущен.

«Этот вопрос нужно адресовать все-таки не нам, не нам, а тем, кто принимает окончательное решение по его сертификации», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности запуска проекта в начале следующего года.

Пресс-секретарь добавил, что проект важен для России, европейских потребителей, «а дальше это уже решение регулятора».

«Мы не можем в это вмешиваться», - указал он.

Песков подчеркнул, что «Газпром» по максимуму выполняет все контракты, его надежность как поставщика газа в Европу подтверждается ежедневно.

Накануне Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию газопровода «Северный поток - 2». Ведомство сообщило, что трубопровод может быть сертифицирован как независимый оператор только при условии реорганизации прав собственности. В частности, от компании Nord Stream 2 AG требуют, чтобы она передала основной капитал и персонал в введение немецкой дочки.