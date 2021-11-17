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Флагман Черноморского флота вернулся на базу в Севастополе

Тимур Шерзад
13:24 17.11.2021
Штабной корабль «Маунт Уитни» ВМС США наши моряки с «Москвы» сопровождали вплоть до самого пролива Босфор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» вернулся на военную базу в Севастополь после выполнения целого ряда задач.

Среди них - слежение за действиями кораблей НАТО. На протяжении почти двух недель в черноморской акватории находились ракетный эсминец ВМС США «Портер» и флагман 6-го флота «Маунт Уитни» - они участвовали в совместных учениях с силами Турции, Румынии и Украины.

Штабной корабль «Маунт Уитни» наши моряки сопровождали вплоть до самого пролива Босфор.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» предназначен для нанесения ударов по крупным одиночным кораблям и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп и ведения коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удаленных районах. Флагман Черноморского флота.

С 1999 года базируется на главной базе Черноморского флота Российской Федерации  в городе Севастополе. Является флагманом Черноморского флота. 

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