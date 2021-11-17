Бывшая сотрудница МХАТ имени Горького рассказала о «беспрецедентных» изменениях в театре

Экс-заведующая литературной частью МХАТ имени Горького Мария Ватутина назвала изменения, которые происходят в театре, беспрецедентными. Как предположила специалист в беседе со «Звездой», ряд из них вызывают вопросы даже с правовой стороны. Ватутина добавила, что с ее мнением согласны некоторые опытные артисты.

«Наиопытнейшие артисты, с которыми я разговаривала, а я их спрашивала как раз, было ли такое когда-нибудь, они сказали, что это что-то беспрецедентное. Когда такого масштаба идет перемена, здесь и в правовом смысле можно посмотреть, но это уже не моя забота, я уже уволена, мне нужно смотреть в другую сторону», - пояснила Ватутина.

Она добавила, что вызывают вопросы некоторые решения нового руководства, в частности, замена репертуара. Ватутина уточнила, что отказаться решили от некоторых классических по своей сути спектаклей, в том числе тепло принятых зрителями.

«С какой стати меняется весь репертуар, если он приносил прибыль? <…> Явно тот репертуар, который не приносил прибыль три года назад еще, он возвращается, и все будут молчать об этом», - указала экс-заведующая литературной частью театр.

Ранее Владимир Кехман стал новым генеральным директором МХАТ имени Горького. После его назначения театр покинул художественный руководитель Эдуард Бояков и некоторые другие сотрудники. Нашумевший спектакль «Чудесный грузин», роль в котором исполняла телеведущая Ольга Бузова, был отменен.