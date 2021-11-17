Кремль: выполнять договоренности по Карабаху - единственный путь для Армении и Азербайджана

В Кремле заявили, что выполнение договоренностей по Карабаху - это единственный путь урегулирования для Армении и Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская сторона и дальше будет это делать [быть посредником в переговорах - прим. ред.]. Мы все-таки рассчитываем, что единственным путем по стабилизации ситуации является выполнение трехсторонних договоренностей», - сказал Песков.

Он добавил: в Кремле считают, что соблюдение всеми странами взятых на себя обязательств - залог того, чтобы инциденты не возобновлялись.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы обезвредили более 26 тысяч боеприпасов в Карабахе за год.

Кроме этого, через контролируемый миротворческими силами Лачинский коридор прошло более четырех тысяч машин только за последний месяц.