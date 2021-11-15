Четыре тысячи автомобилей за месяц прошли через Лачинский коридор под контролем миротворцев РФ

Свыше 4 тысяч автомобилей и 7,5 тысячи человек за месяц безопасно проследовали через Лачинский коридор в Нагорный Карабах. Контроль за въездом и выездом транзитного транспорта на наблюдательных постах в круглосуточном режиме ведут российские миротворцы.

По словам представителя миротворческого контингента Олега Глебова, в день через Лачинский коридор проезжает порядка 150 автомобилей.

«На территории Нагорного Карабаха мы наблюдаем за сохранением режима о прекращении огня и осуществляем контрольно-пропускной режим. Каждая машина подлежит осмотру, при необходимости досмотру автомобиля. При необходимости мы просим водителя выйти из автомобиля, чтобы досмотреть салон автомобиля», - рассказал он.

Двадцать семь наблюдательных постов миротворческих сил России расположены вдоль всей линии разграничения и в Лачинском коридоре. Все они оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения, а также светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания, уточнили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе за год обезвредили более 20 тысяч боеприпасов.