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Синоптик усомнился в окончательном приходе зимы в ближайшее время

Светлана Иванова
11:05 17.11.2021
В выходные в столице ожидается снегопад. Однако об окончательном приходе зимы пока еще рано говорить, потому что очередной циклон начнет перекрывать поступление холода с севера, рассказал специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В ближайшие выходные, 20 и 21 ноября в Москве с понижением атмосферного давления ожидается снегопад, ветер и пасмурная погода. Об этом «Звезде» рассказал синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов.

«Будет пасмурно, будет идти дождь, который будет переходить в снег, и ветер», - указал специалист.

По словам синоптика, в воскресенье стоит ждать установления снежного покрова в столице, потому что регион будет находиться во власти северного циклона.

«Скорее всего, ляжет именно в воскресенье, потому что потом в понедельник-вторник мы в тылу этого циклона, уже северные потоки, и температура понизится, то есть самый холодный день у нас будет во вторник, это где-то 3-4 градуса мороза, и ночь на среду, на пару градусов ниже», - пояснил метеоролог.

Однако об окончательном приходе зимы пока еще рано говорить, выразил уверенность Шувалов. Он подчеркнул, что очередной циклон начнет перекрывать поступление холода с севера, столица с середины следующей недели будет попадать под влияние юго-западных и западных потоков, поэтому 23-24 ноября температура воздуха установится близкой к нулю. Вполне вероятно, что снег растает, предположил синоптик.

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