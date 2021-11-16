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Иммунолог перечислил болезни, которые можно заметить по состоянию ротовой полости

Светлана Иванова
09:41 16.11.2021
Белый налет на языке говорит о возможных патологиях системы пищеварения, авитаминозе, иммунодефиците. Воспаление, язвочки на языке, на щеках изнутри, на слизистой являются симптомами стоматита. Проблемное состояние десен может свидетельствовать о пародонтите, предупредил специалист.
Иммунолог перечислил болезни, которые можно заметить по состоянию ротовой полости
© Фото: Pasquale Senatore, KeystonePressAgency, globallookpress
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Внешний вид ротовой полости может многое рассказать о состоянии здоровья человека. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов. Как пояснил специалист в интервью радио Sputnik, некоторые признаки должны настораживать и служить поводом для обращения к врачу.

Так, белый налет на языке или, наоборот, малиновый цвет говорят о возможных патологиях системы пищеварения, указывают на авитаминоз, иммунодефицит, даже на некоторые тяжелые заболевания, например, на лучевую болезнь.

Воспаление, язвочки на языке, на щеках изнутри, на слизистой  являются симптомами стоматита. Проблемное состояние десен может свидетельствовать о пародонтите. Также иммунолог посоветовал обращать внимание на воспаления миндалин и задней стенки глотки.

При появлении в ротовой полости какого-либо из этих симптомов нужно, в первую очередь, отправиться на прием к врачу широкого профиля, а не узкому специалисту, потому что состояние ротовой полости может указывать на целый спектр заболеваний.

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