Названы пять распространенных ошибок в уходе за зубами

Некоторые действия, которые направлены на поддержание здоровья, в действительности способны навредить зубам . О пяти наиболее распространенных привычках, которые приводят в разрушению зубов, рассказала доцент и директор направления по гигиене зубов Школы стоматологии Университета Содружества Виргинии Мишель Макгрегор.

По ее словам, не рекомендуется употреблять большое количество лимонной воды, так как при смешении в ротовой полости ее кислой среды с бактериями приводит к истощению эмали. Поэтому, по словам Макгрегор, стоит остановиться на одном стакане воды с лимоном в сутки.

Также, отметила эксперт, опасно для здоровья зубов злоупотреблять фруктовыми и овощными соками, так как они содержат в себе много сахара, который способен негативно воздействовать на здоровье зубов. Вместо соков рекомендуется употреблять сам плод.

Не следует перекусывать углеводами, заявила эксперт. Такие продукты застревают в щелях зубов и расщепляются на сахар. Эксперт рекомендует в качестве перекусов выбирать яблоки или морковь.

Макгрегор подчеркнула, что чрезмерная чистка зубов негативно отразится на здоровье зубов: таким образом быстро стирается эмаль. По словам специалиста, во время этой гигиенической процедуры не нужно сильно усердствовать, зубам хватит легкого давления в течение двух полных минут.

Пятой распространенной ошибкой является чистка зубов после кислой пищи. Такие продукты смягчают эмаль. Так, зубная щетка сильно навредит ей. Как рассказала Макрегор, ротовой полости достаточно двадцати минут, чтобы восстановить pH после приема пищи.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые проблемы с зубами могут стать причиной серьезных заболеваний, иногда даже со смертельным исходом. Он перечислил основные угрозы больных зубов.