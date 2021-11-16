Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден и Си Цзиньпин провели виртуальный саммит

Иван Линдеманн
05:08 16.11.2021
Также он отметил, что страны должны обеспечить стабильность двусторонних отношений.
Байден и Си Цзиньпин провели виртуальный саммит
© Фото: Li Xueren globallookpress
Читайте нас на:

Китай и США должны сосуществовать мирно. Об этом в ходе онлайн-встречи с Джо Байденом заявил Си Цзиньпин.

«Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, заниматься не только внутренними делами, но и выполнять международные обязательства», - сказал председатель КНР.

Также он отметил, что страны должны обеспечить стабильность двусторонних отношений.

«Содействие развитию Китая и США, поддержание мирной и стабильной международной среды, в том числе эффективное реагирование на такие глобальные вызовы, как изменение климата и пандемия COVID-19, для всего этого необходимо обеспечение здоровых и стабильных китайско-американских отношений», - сказал Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР, Пекину и Вашингтону как двум крупнейшим экономикам мира нужно усиливать коммуникацию и сотрудничество.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что экономические предложения, которые выдвигает Джо Байден, принесут больше пользы Пекину, чем Вашингтону.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:08 В стране и мире
Байден и Си Цзиньпин провели виртуальный саммит
01:43 В стране и мире
Борис Джонсон заявил, что именно «русская кровь» победила нацизм
01:12 В стране и мире
Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19
00:00 Армия
Видео
С военных аэродромов ЧФ и ЮВО передали 20 тонн кислорода для борьбы с COVID-19 в Крыму
21:58 В стране и мире
Путин и Макрон обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
Популярное
Эксперт назвал способы «развода» клиентов шиномонтажа
Эксперт назвал главную ошибку россиян при лечении COVID-19 дома
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.