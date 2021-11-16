Байден и Си Цзиньпин провели виртуальный саммит

Китай и США должны сосуществовать мирно. Об этом в ходе онлайн-встречи с Джо Байденом заявил Си Цзиньпин.

«Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, заниматься не только внутренними делами, но и выполнять международные обязательства», - сказал председатель КНР.

Также он отметил, что страны должны обеспечить стабильность двусторонних отношений.

«Содействие развитию Китая и США, поддержание мирной и стабильной международной среды, в том числе эффективное реагирование на такие глобальные вызовы, как изменение климата и пандемия COVID-19, для всего этого необходимо обеспечение здоровых и стабильных китайско-американских отношений», - сказал Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР, Пекину и Вашингтону как двум крупнейшим экономикам мира нужно усиливать коммуникацию и сотрудничество.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что экономические предложения, которые выдвигает Джо Байден, принесут больше пользы Пекину, чем Вашингтону.