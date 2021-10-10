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Трамп заявил, что экономика Байдена принесет больше пользы Китаю

Майя Мусиенко
06:43 10.10.2021
Политик уверен, что новый законопроект демократов окажется губительным для бизнеса в США.
Трамп заявил, что экономика Байдена принесет больше пользы Китаю
© Фото: Paul Hennessy Keystone Press Agency Globallookpress
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Экономические предложения, которые выдвигает нынешний президент США Джо Байден, принесут больше пользы Китаю, чем Америке. С таким заявлением выступил предшественник лидера Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«План Байдена построит Китай, а мы в республиканской партии хотим строить Америку», – цитирует политика РИА Новости.

Бывший президент США уверен, что проект Байдена повлечет за собой значительное увеличение налогов на бизнес, сделав их одними из самых высоких в мире.

Экс-лидер США прокомментировал возможное принятие двух законопроектов. Один из них посвящен развитию инфраструктуры, а другой поддержке приоритетов демократической партии в образовании, здравоохранении и «чистой» энергетике. Если предложения Байдена примут, то американским предпринимателям будет выгоднее работать в Китае, а не в Штатах, заключил Трамп.

Ранее бывший глава США назвал единственную причину, которая может удержать его от участия в президентских выборах 2024 года. Он отметил, его может остановить только болезнь. 

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