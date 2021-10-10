Трамп заявил, что экономика Байдена принесет больше пользы Китаю

Экономические предложения, которые выдвигает нынешний президент США Джо Байден, принесут больше пользы Китаю, чем Америке. С таким заявлением выступил предшественник лидера Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«План Байдена построит Китай, а мы в республиканской партии хотим строить Америку», – цитирует политика РИА Новости.

Бывший президент США уверен, что проект Байдена повлечет за собой значительное увеличение налогов на бизнес, сделав их одними из самых высоких в мире.

Экс-лидер США прокомментировал возможное принятие двух законопроектов. Один из них посвящен развитию инфраструктуры, а другой поддержке приоритетов демократической партии в образовании, здравоохранении и «чистой» энергетике. Если предложения Байдена примут, то американским предпринимателям будет выгоднее работать в Китае, а не в Штатах, заключил Трамп.

Ранее бывший глава США назвал единственную причину, которая может удержать его от участия в президентских выборах 2024 года. Он отметил, его может остановить только болезнь.