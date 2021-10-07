Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились до конца года провести виртуальный саммит. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на информацию Белого дома.

Как отмечает агентство, «принципиальная договоренность» о встрече на высшем уровне достигнута на шестичасовых переговорах советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана и члена политбюро Центризбиркома коммунистической партии Китая Яна Цзечи в Цюрихе.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, обе стороны работают над тем, «как будет выглядеть эта встреча».

Ранее Байден опроверг распространяемую прессой информацию об отказе Си Цзиньпина от проведения совместного очного саммита. До этого газета Financial Times, ссылаясь на источник, сообщила, что президент Соединенных Штатов Байден во время телефонного разговора якобы сделал лидеру КНР предложение, касающееся проведения саммита. На это Си Цзиньпин будто бы ответил отказом, отметив, что Вашингтону следует выбрать более мягкую риторику в отношении Китая.