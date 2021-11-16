Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать «замороженный» смартфон

Резкие перепады температур негативно отражаются на работе смартфонов. Об этом предупредил IT-специалист Евгений Кашкин.

В первую очередь, по его словам, опасность заключается в возникновении конденсата и повышенной влажности. Эти фактора могут оказаться критическими, и гаджет перестанет работать.

«Рекомендуется использовать специальные защитные силиконовые чехлы. За счет низкой теплопроводности силикон позволит минимизировать перепад температур между смартфоном и окружающей средой, а значит, и образование конденсата», - сказал он агентству «Прайм».

Эксперт напомнил, что использование смартфона на морозе снижает срок его службы. Также Кашкин посоветовал не заряжать гаджет, пока тот не нагреется до комнатной температуры.

Ранее эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет. Также россиянам объяснили, безопасно ли спать рядом с мобильным телефоном.