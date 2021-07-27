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Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет

Анна Назайкина
07:20 27.07.2021
Гаджет может «жить», пока производитель поддерживает данную модификацию комплектующими и запасными частями, отметил специалист.
Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
© Фото: pixabay
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Современные смартфоны служат обычно около пяти лет. Однако данный срок может быть больше в несколько раз. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Как отметил специалист, каждое последующее поколение устройств способно работать дольше и надежнее предыдущего. По словам Муртазина, современные устройства функционируют в среднем около 5 лет, однако порой они могут прослужить в 2 раза дольше.

«Как правило, производитель заявляет о сроке службы смартфона от трех до пяти лет. Это срок службы конкретной модели, хотя де-факто ваш смартфон может работать и десять лет», — рассказал эксперт.

Аналитик добавил, что телефон может «жить», пока производитель поддерживает данную модификацию комплектующими и запасными частями. Как правило, модель гаджета быстро морально устаревает, так как на рынок постоянно выходят новые поколения смартфонов. Но даже такие устройства могут быть очень полезными, подчеркнул специалист.

«Смартфон можно использовать еще в качестве основы охранной системы или радионяни для ребенка. Такие устройства могут жить неограниченно долго. По сути, от розетки они могут работать и двадцать, и тридцать лет», — заверил эксперт.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал две причины, по которым иногда следует отключить интернет на смартфоне.

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