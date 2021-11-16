Власти Украины выделят почти $800 тысяч на укрепление границы

Украинский кабмин выделил почти 800 тысяч долларов на инженерно-техническое укрепление государственной границы. Соответствующее сообщение распространило Минэкономики страны. Отмечается, что данное решение было принято с целью укрепления обороноспособности Украины.

«Правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 миллион гривен ($797 тыс.) для инженерно-технического обустройства государственной границы», - говорится в сообщении министерства.

Деньги на проведение необходимых работ будут выделены из резервного фонда госбюджета, уточнили в ведомстве. Ранее командование егерской бригады вооруженных сил Украины заявило от том, что будет выполнять на белорусско-польской границе задачи по недопущению на территорию Украины мигрантов. В сообщении подчеркивалось, что в случае попытки проникновения в страну они будут уничтожены.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, подобные заявления со стороны Украины противоречат европейской политике по отношению к мигрантам.