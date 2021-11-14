Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Безпалько отреагировал на угрозы ВСУ уничтожать иракских мигрантов

Алексей Курильченко
15:08 14.11.2021
На Украине прозвучало вполне правомерное заявление о намерении защищать свои границы от посягательств, однако позже ВСУ извинились за свои слова, следуя миграционной политике Европы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Julius Kalinskas, imago, Globallookpress
Читайте нас на:

Подразделение егерской бригады вооруженных сил Украины заявило от том, что начинает выполнять на белорусско-польской границе задачи по недопущению на территорию Украины мигрантов. При этом в сообщении подчеркивается, что в случае попытки проникновения в страну они будут уничтожены. Заявление подразделения ВСУ процитировала в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сообщаем вам, что в настоящее время, подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Белоруссией и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», - цитирует сообщение Захарова.

После от ВСУ, согласно РИА Новости, поступила информация, что речь идет не о мигрантах, а о якобы диверсионно-разведывательных группах противника. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал «Звезде» эти сообщения. По его словам, подобные заявления со стороны Украины противоречат европейской политике по отношению к мигрантам.

«В случае с украинской стороной очень хорошо показывается зависимость Украины от мнения в Европе. Любое нормальное государство защищает свои границы, неважно от кого - диверсантов или мигрантов, которые штурмуют границы с лопатами и бревнами. Поэтому зависимость Украины от внешнего мнения, ее вооруженные силы, которые вынуждены оговариваться - кого они будут и не будут уничтожать - выглядит достаточно унизительно. Безусловно, это один из тех печальных результатов, которые мы сейчас наблюдаем после тридцати лет развития "независимой" Украины», - рассказал Безпалько.

По его мнению, беженцы не будут рваться на территорию Украины. Они хотят попасть в «богатую и сытую» Германию, а не в «прозябающую Незалежную».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ способствовать урегулированию ситуации на польско-белорусской границе в случае, если это на что-то повлияет. Российский лидер отметил, что европейские страны сами виноваты в подобных ситуациях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:36 В стране и мире
Истребитель Checkmate будет оборудован двигателем АЛ-41Ф1 - «Сухой»
16:13 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео первого зарубежного полета МС-21 с российскими двигателями
16:04 Спорт
Джикия станет капитаном сборной РФ по футболу в матче с хорватами
15:48 Армия
Видео
Моряки Тихоокеанского флота написали «Географический диктант» на борту корабля «Маршал Крылов»
16:19 Армия
Видео
Военные медики написали «Географический диктант» в Санкт-Петербурге
Популярное
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.