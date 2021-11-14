Безпалько отреагировал на угрозы ВСУ уничтожать иракских мигрантов

Подразделение егерской бригады вооруженных сил Украины заявило от том, что начинает выполнять на белорусско-польской границе задачи по недопущению на территорию Украины мигрантов. При этом в сообщении подчеркивается, что в случае попытки проникновения в страну они будут уничтожены. Заявление подразделения ВСУ процитировала в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сообщаем вам, что в настоящее время, подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Белоруссией и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», - цитирует сообщение Захарова.

После от ВСУ, согласно РИА Новости, поступила информация, что речь идет не о мигрантах, а о якобы диверсионно-разведывательных группах противника. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал «Звезде» эти сообщения. По его словам, подобные заявления со стороны Украины противоречат европейской политике по отношению к мигрантам.

«В случае с украинской стороной очень хорошо показывается зависимость Украины от мнения в Европе. Любое нормальное государство защищает свои границы, неважно от кого - диверсантов или мигрантов, которые штурмуют границы с лопатами и бревнами. Поэтому зависимость Украины от внешнего мнения, ее вооруженные силы, которые вынуждены оговариваться - кого они будут и не будут уничтожать - выглядит достаточно унизительно. Безусловно, это один из тех печальных результатов, которые мы сейчас наблюдаем после тридцати лет развития "независимой" Украины», - рассказал Безпалько.

По его мнению, беженцы не будут рваться на территорию Украины. Они хотят попасть в «богатую и сытую» Германию, а не в «прозябающую Незалежную».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ способствовать урегулированию ситуации на польско-белорусской границе в случае, если это на что-то повлияет. Российский лидер отметил, что европейские страны сами виноваты в подобных ситуациях.