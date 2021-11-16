Минздрав предложил поощрять медиков, участвующих в вакцинации

Министерство здравоохранения РФ предлагает стимулировать медиков, которые участвуют в вакцинации, денежными выплатами.

«Для мотивации медицинских работников к проведению разъяснительной работы среди граждан в качестве мер поддержки предлагается производить материальное стимулирование медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации», - говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, совокупный размер выплаты медработникам, участвующим в вакцинации от COVID-19, составит 200 рублей за одного привитого.

В пояснительной записке уточняется порядок распределения при вакцинации двухкомпонентными препаратами при условии введения обеих доз из расчета 200 рублей за одного вакцинированного.

Уточняется, что на первом этапе вакцинации медик, проконсультировавший вакцинируемого, получит 60 рублей; осуществивший осмотр перед или после вакцинации - 40; поставивший укол - 30. На втором этапе специалист, осуществивший осмотр, получит 40 рублей; поставивший укол - 30.

При этом распределение выплаты при вакцинации однокомпонентными препаратами из расчета 200 рублей предлагается рассчитывать иначе.

Ранее сообщалось, что россияне, привившееся от коронавирусной инфекции, получат денежные призы. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в воскресенье, 14 ноября.

Поощрения в размере 100 тысяч рублей получит тысяча человек. В акции смогут участвовать все, кто поставил любую российскую вакцину до проведения розыгрыша.