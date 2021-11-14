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В России стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19

Кира Карон
10:21 14.11.2021
Поощрения в размере 100 тысяч рублей получит тысяча человек.
В России стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Россияне привившееся от коронавирусной инфекции получит денежные призы. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в воскресенье.

Поощрения в размере 100 тысяч рублей получит тысяча человек. В акции смогут участвовать все, кто поставил любую российскую вакцину до проведения розыгрыша.

Победителей определят с помощью компьютера, мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 4,5 миллиона человек прошли повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что «повторная вакцинация сегодня уже идет».

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