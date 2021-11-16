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QR-коды, беспилотники и дороги: о чем говорили на выставке «Транспорт России»

Алексей Алексеев
21:24 16.11.2021
Международный форум, объединяющий профессионалов в транспортной отрасли, проводится в российской столице в 15 раз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Внедрение QR-кодов на транспорте будет тщательно отработано. Об этом заявили в правительстве. И прежде чем полностью переходить на новый формат, проведут технический эксперимент. В системе остается еще много тонкостей. Как сделать так, чтобы она оптимально работала и на поездах, и на самолетах обсуждали участники выставки «Транспорт России».

В самой большой стране мира без авиасообщения никуда. Даже в пандемию в России продолжают строительство новых аэропортов, но в ближайшее время перевозчикам и пассажирам придется свыкаться с новыми правилами. Уже с февраля без QR-кода на борт самолета будет не попасть.

«Введение QR-кодов на авиаперевозках отрабатывается самым тщательным образом, риски здесь абсолютно понятны и я знаю, и председатель правительства обращал на это особое внимание на заседании по координации штаба, что все технологии должны быть тщательно отработаны и сначала должен был проведен эксперимент», - заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей  Белоусов.

На выставке также представили один из мега проектов - трассу М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, которая соединит не только города, но и страны. Современная магистраль станет основной частью транспортного коридора Европа - Западный Китай.

«У нас на участке Москва - Казань уже работают порядка 15 тысяч человек и около 6 тысяч техники круглосуточно. Темпы не плохие, мы основной темп запустим к 23-му году, съезды и так далее - в 24 году», - отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

На выставке также представлена перспективная российская разработка - малогабаритный грузовик, который изначально создавался в качестве беспилотного ТС. На дорогах общего пользования его не увидишь, но по складу или порту этот малыш может проехать 250 километров на одном заряде. Не только грузовики без водителей, уже и морские суда уже могут обходиться без капитанов.

«К сожалению мы не можем показать полностью, но это уже безэкипажное судно, которое в действии. Мы можем отсюда им управлять», - сказал капитан-инструктор Ильар Миргиязов.

По прогнозам специалистов среднестатистический россиянин по нескольку раз в жизни будет менять не только сферу деятельности, но и даже города проживания. Мир и дальше будет продолжать становиться все более мобильным и нужно суметь не отстать и запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

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