Путин обсудил с главой «Автодора» строительство скоростной трассы Москва - Казань

Скоростная автотрасса М-12 Москва - Казань при набранных темпах строительства будет открыта к 2024 году. Об этом Владимиру Путину доложил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Доехать из столицы страны в столицу Татарстана по этой дороге можно будет за 6,5 часа. Говоря в целом о дорожном строительстве в стране, президент призвал не допускать необоснованного завышения цен на проведение работ.

«Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения», - отметил глава государства.

Проект автотрассы Москва - Казань является частью создаваемого транспортного коридора Европа - Западный Китай. Она должна вдвое сократить время в пути между городами. Общая стоимость высокоскоростной магистрали оценивается в 730 миллиардов рублей.