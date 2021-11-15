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Путин обсудил с главой «Автодора» строительство скоростной трассы Москва - Казань

Ян Брацкий
16:15 15.11.2021
Проект автотрассы Москва - Казань является частью создаваемого транспортного коридора Европа - Западный Китай.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Скоростная автотрасса М-12 Москва - Казань при набранных темпах строительства будет открыта к 2024 году. Об этом Владимиру Путину доложил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Доехать из столицы страны в столицу Татарстана по этой дороге можно будет за 6,5 часа. Говоря в целом о дорожном строительстве в стране, президент призвал не допускать необоснованного завышения цен на проведение работ.

«Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения», - отметил глава государства.

Проект автотрассы Москва - Казань является частью создаваемого транспортного коридора Европа - Западный Китай. Она должна вдвое сократить время в пути между городами. Общая стоимость высокоскоростной магистрали оценивается в 730 миллиардов рублей. 

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