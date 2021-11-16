Минтранс распространит требования QR-кодов на зарубежные авиакомпании
Заместитель главы Минтранса Кирилл Богданов рассказал, что требования о продаже авиабилетов коснется не только российских, но и зарубежных авиакомпаний.
«Закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России», - подчеркнул он, передает РИА Новости.
По его словам, иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту. Также ведомство рассматривает возможность введения субсидий для авиакомпаний, «понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом».
В ведомстве рассчитывают, что закон о QR-кодах будет принят в этом году и заработает в начале 2022 года.
«Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года», - рассказал он.
Напомним, несколькими днями ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, при посещении массовых мероприятий.
Накануне сообщалось, что ГД приняла к рассмотрению законопроекты о введении в России системы QR-кодов при посещении общественных мест.
Первое чтение этих законопроектов запланировано уже на декабрь.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что данный проект был разослан в Общественную палату РФ и Счетную палату РФ, в Совет Федерации и в регионы России для обсуждения до 14 декабря этого года включительно.