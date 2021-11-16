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Минтранс распространит требования QR-кодов на зарубежные авиакомпании

Виктория Ивашечкина
18:10 16.11.2021
В ведомстве отметили, что иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту.
Минтранс распространит требования QR-кодов на зарубежные авиакомпании
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Заместитель главы Минтранса Кирилл Богданов рассказал, что требования о продаже авиабилетов коснется не только российских, но и зарубежных авиакомпаний.

«Закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России», - подчеркнул он, передает РИА Новости.

По его словам, иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту. Также ведомство рассматривает возможность введения субсидий для авиакомпаний, «понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом».

В ведомстве рассчитывают, что закон о QR-кодах будет принят в этом году и заработает в начале 2022 года.

«Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года», - рассказал он.

Напомним, несколькими днями ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, при посещении массовых мероприятий.

Накануне сообщалось, что ГД приняла к рассмотрению законопроекты о введении в России системы QR-кодов при посещении общественных мест.

Первое чтение этих законопроектов запланировано уже на декабрь.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что данный проект был разослан в Общественную палату РФ и Счетную палату РФ, в Совет Федерации и в регионы России для обсуждения до 14 декабря этого года включительно.

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