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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Ян Брацкий
20:08 16.11.2021
Очередное обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе произошло в районе горы Килисали, стороны обвинили друг друга в провокации.
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе
© Фото: kremlin.ru
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе, после ряда вооруженных инцидентов.

«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Условлено продолжить контакты на этот счет», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее на очередной виток напряженности в отношениях официальных Баку и Еревана отреагировали в российском внешнеполитическом ведомстве. В заявлении МИД говорится, что Москва находится в тесном контакте со сторонами конфликта для скорейшего перевода ситуации в мирное русло.

События на границе с армянским и азербайджанским коллегами также обсудил глава Минобороны России Сергей Шойгу, который призвал стороны к сдержанности.

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