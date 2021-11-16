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Шойгу провел переговоры с министрами обороны Азербайджана и Армении

Ян Брацкий
19:26 16.11.2021
Глава российского оборонного ведомства призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки.
Шойгу провел переговоры с министрами обороны Азербайджана и Армении
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном.

Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали.

Официальные Баку и Ереван обвинили друг друга в вооруженных провокациях. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал стороны к сдержанности и прекращению действий, которые ведут к дальнейшему обострению ситуации.

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