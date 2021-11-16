Шойгу провел переговоры с министрами обороны Азербайджана и Армении
Глава российского оборонного ведомства призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки.
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном.
Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали.
Официальные Баку и Ереван обвинили друг друга в вооруженных провокациях. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал стороны к сдержанности и прекращению действий, которые ведут к дальнейшему обострению ситуации.