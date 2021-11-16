Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19

Бумажные сертификаты о вакцинации от коронавируса с QR-кодом начнут выдавать россиянам в многофункциональных центрах со вторника, 16 ноября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сертификат смогут получить также переболевшие и те, у кого есть противопоказания к вакцинации. Мишустин в документе распорядился предусмотреть все технические возможности для того, чтобы услуга оказывалась быстро и без сбоев.

Бумажный сертификат о поставленной прививке выдается гражданам сразу после вакцинации, однако на нем нет QR-кода - он автоматически доступен на портале «Госуслуг». Услуга, как считают в правительстве, будет прежде всего актуальна для граждан, у которых нет аккаунта на «Госуслугах» либо не могут распечатать сертификат самостоятельно.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов. С 1 февраля 2022 года предъявлять соответствующий сертификат россияне должны будут в авиа- и железнодорожном транспорте при междугородных и международных перевозках. Кроме того, с помощью QR-кодов можно будет посещать организации общепита, учреждения культуры, пространства проведения массовых мероприятий.