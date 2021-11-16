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Политолог оценил последствия остановки сертификации «Северного потока - 2»

Светлана Иванова
18:01 16.11.2021
Эксперт считает, что сложившаяся ситуация может повлиять на некоторый баланс сил внутри проекта, но, вероятно, на итогах никак не скажется.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: "Газпром"
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Условия Федерального сетевого агентства Германии, которое ранее приостановило сертификацию газопровода «Северный поток - 2», скорее всего, значительно не повлияют на итоги проекта Nord Stream 2. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог Артемий Атаманенко.

Он подчеркнул, что Берлин сам заинтересован в скорейшем запуске трубопровода, однако в стране есть некоторое недовольство из-за занимаемой Германией позиции в проекте. Именно желанием получить больше влияния на процесс в целом и можно объяснить приостановку сертификации «Северного потока - 2», указал Атаманенко.

«Параллельное создание компании на территории Германии под юрисдикцией Германии, которая будет заниматься всеми этими вопросами, связано в том числе с обозначением желания, что проект этот Германии необходим экономически, в первую очередь и политически также... Очевидно, немцы сейчас недовольны их позицией в проекте и хотели бы получать больше влияния в целом на весь процесс», - подчеркнул специалист.

Политолог добавил, что сложившаяся ситуация может повлиять на некоторый баланс сил внутри проекта, но, вероятно, на итогах никак не скажется.

«Кажется, что в этой ситуации России нет смысла сильно оборачиваться на точку зрения Германии, потому что Германия также в этом проекте заинтересована, и, скорее всего, это некая попытка бравады», - предположил Атаманенко.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию газопровода «Северный поток - 2». Ведомство сообщило, что трубопровод может быть сертифицирован как независимый оператор только при условии реорганизации прав собственности. В частности, от компании Nord Stream 2 AG требуют, чтобы она передала основной капитал и персонал в введение немецкой дочки.

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