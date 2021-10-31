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Врач назвал повышающие риск образования тромбов продукты

Алексей Курильченко
14:15 31.10.2021
По словам эксперта, людям с риском образования тромбов нужно исключить из рациона витамин K.
Врач назвал повышающие риск образования тромбов продукты
© Фото: Globallookpress
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Пожилым людям, ведущим сидячий образ жизни или страдающих варикозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует избегать употребления продуктов с содержанием витамина K. По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, этот витамин улучшает свертываемость крови, что может привести к образованию тромбов.

«Три продукта - это петрушка, шпинат и базилик. Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз», - заявил Продеус в эфире «Первого канала».

По словам ведущей Елены Малышевой, содержание витамина K в петрушке в 20 превышает суточную норму. Поэтому страдающим атеросклерозом, варикозной болезнью и принимающим антикоагулянты следует исключить ее из рациона.

«То есть риски образования тромбов в 20 раз выше, чем просто в обычной жизни», - сказала Малышева.

Ранее врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко рассказал, как человеку избежать переедания. Во избежание этого человеку необходимо определить для себя продукты, которые заставляют терять контроль за пищевым поведением и соблюдать два простых правила.

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