Врач назвал повышающие риск образования тромбов продукты

Пожилым людям, ведущим сидячий образ жизни или страдающих варикозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует избегать употребления продуктов с содержанием витамина K. По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, этот витамин улучшает свертываемость крови, что может привести к образованию тромбов.

«Три продукта - это петрушка, шпинат и базилик. Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз», - заявил Продеус в эфире «Первого канала».

По словам ведущей Елены Малышевой, содержание витамина K в петрушке в 20 превышает суточную норму. Поэтому страдающим атеросклерозом, варикозной болезнью и принимающим антикоагулянты следует исключить ее из рациона.

«То есть риски образования тромбов в 20 раз выше, чем просто в обычной жизни», - сказала Малышева.

Ранее врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко рассказал, как человеку избежать переедания. Во избежание этого человеку необходимо определить для себя продукты, которые заставляют терять контроль за пищевым поведением и соблюдать два простых правила.