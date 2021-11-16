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Шойгу обсудил развитие военных городков с губернатором Воронежской области

Тимур Шерзад
15:56 16.11.2021
Также обсуждался ход реализации совместной программы по комплексному благоустройству гарнизонного военного городка. В ее рамках силами Минобороны отремонтирован ряд социально значимых объектов, включая детский сад, школу, медицинский пункт и столовые. 
Шойгу обсудил развитие военных городков с губернатором Воронежской области
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Он сделал это в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Стороны обсудили развитие военных городков, дислоцированных в регионе. Также обсуждался ход реализации совместной программы по комплексному благоустройству гарнизонного военного городка. В ее рамках силами Минобороны отремонтирован ряд социально значимых объектов, включая детский сад, школу, медицинский пункт и столовые. 

Жилищный фонд военного городка включен в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. В прошлом году был проведен капитальный ремонт 12 таких домов, было проведено благоустройство восьми дворовых территорий. 

На сегодня в полном объеме проведены сезонные виды работ, продолжается благоустройство и ремонт внутриквартальных дорог, местных проездов, устройство тротуаров, а также малых архитектурных форм. 

Также сообщается, что Шойгу заслушал доклады об оснащении воинских частей Воронежской области перспективными образцами вооружения.

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