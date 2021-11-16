Шойгу обсудил развитие военных городков с губернатором Воронежской области

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Он сделал это в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Стороны обсудили развитие военных городков, дислоцированных в регионе. Также обсуждался ход реализации совместной программы по комплексному благоустройству гарнизонного военного городка. В ее рамках силами Минобороны отремонтирован ряд социально значимых объектов, включая детский сад, школу, медицинский пункт и столовые.

Жилищный фонд военного городка включен в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. В прошлом году был проведен капитальный ремонт 12 таких домов, было проведено благоустройство восьми дворовых территорий.

На сегодня в полном объеме проведены сезонные виды работ, продолжается благоустройство и ремонт внутриквартальных дорог, местных проездов, устройство тротуаров, а также малых архитектурных форм.

Также сообщается, что Шойгу заслушал доклады об оснащении воинских частей Воронежской области перспективными образцами вооружения.