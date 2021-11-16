Шойгу прибыл с инспекцией в войска Западного военного округа
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в войска Западного военного округа. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».
Глава российского военного ведомства проинспектирует соединения и воинские части в Воронежской области.
Министру доложат о развитии военных гарнизонов, об оснащении воинских частей перспективными комплексами вооружения, а также о строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры.
Также запланирована встреча Шойгу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
На прошлой неделе в Париже на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности министр указал на деградацию военно-политической обстановки в Европе.
Ранее Шойгу заявил, что пандемия не повлияла на боевую подготовку ВС РФ в 2021 году.