Шойгу прибыл с инспекцией в войска Западного военного округа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в войска Западного военного округа. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Глава российского военного ведомства проинспектирует соединения и воинские части в Воронежской области.

Министру доложат о развитии военных гарнизонов, об оснащении воинских частей перспективными комплексами вооружения, а также о строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры.

Также запланирована встреча Шойгу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

На прошлой неделе в Париже на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности министр указал на деградацию военно-политической обстановки в Европе.

Ранее Шойгу заявил, что пандемия не повлияла на боевую подготовку ВС РФ в 2021 году.