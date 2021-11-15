Оглушительная тишина: сборная РФ опубликовала кадры из раздевалки после поражения от Хорватии

Опубликованы первые кадры из раздевалки сборной России по футболу после поражения в игре с Хорватией за право прямого выхода на ЧМ-2022 в Катаре. Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте национальной команды. На кадрах видно, как игроки уходят в подтрибунное помещение, а затем молча сидят на скамейках.

Матч состоялся накануне в хорватском Сплите и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Защитник Федор Кудряшов за 10 минут до финального свистка срезал мяч в собственные ворота. Времени и сил на то, чтобы отыграться у подопечных Валерия Карпина не оставалось и сборная упустила прямую путевку на мундиаль.

Теперь за право сразиться с лучшими сборными мира россияне поспорят в весенних стыковых матчах. Нашими возможными соперниками могут стать команды Турции, Польши, Португалии и другие сборные, точный список которых пока не известен.