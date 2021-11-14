Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал поражение от национальной команды Хорватии в матче отборочного тура чемпионата мира по футболу 2022. По его словам, проигрыш для российской команды оказался заслуженным.

«Поражение от Хорватии - самое обидное в моей тренерской карьере. Оно и заслуженное. В команде все расстроены. Так происходит, когда ты не создаешь ни одного момента, закрываешься от мяча, не навязываешь контригру», - заявил Карпин в ходе послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, главный тренер отметил, что погода никак не повлияла на проигрыш российских футболистов. Проблема, по его словам, создалась из-за того, что россияне не заставили хорватов бегать без мяча.

В хорватском Сплите завершился матч Россия - Хорватия отборочного этапа Чемпионата мира по футболу. Счет встречи составил 1:0 в пользу Хорватии. Россиянин Федор Кудряшов за 10 минут до окончания матча неудачно подставил ногу и забил гол в свои ворота.