Астрофизики нашли холодные ловушки на Луне

На Луне существуют своего рода ловушки для углекислого газа. В этих «карманах» на лунной поверхности он прячется от солнечных лучей и может пребывать в состоянии льда. К таким выводам пришла международная команда ученых, впервые получив физические подтверждения гипотезы. Результаты научной работы опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. Выдержки приводит Phys.org.

В теории о существовании холодных ловушек на естественном спутнике нашей планеты заговорили еще несколько десятилетий назад. Позже гипотезу доказало и моделирование. Однако до сих пор не было прямых доказательств явления.

В новой работе астрофизики изучили затененные области на полюсах Луны, где температуры опускаются до критических отметок, даже ниже, чем в самых холодных областях Плутона, считают некоторые ученые. При таких морозах молекулы углекислого газа могут оставаться в замерзшем состоянии даже во время пиковых температур лунным летом.

В ходе исследования астрофизики изучили данные о температуре за 11 лет, полученные при помощи инструмента Diviner Lunar Radiometer Experiment на борту орбитального аппарата NASA, также они отыскали «карманы» углекислого газа на затененных областях полюсов Луны и нанесли участки на карту.

Согласно выводам ученых, ловушки формируют несколько очагов, расположенных рядом с южным полюсом спутника Земли. Общая площадь таких «карманов» составляет 204 квадратных километра. Самый большой очаг площадью 82 квадратных километра находится в кратере Амундсена. Температура в районах холодных ловушек составляет минус 213 градусов по Цельсию.

По словам исследователей, пока рано однозначно говорить о том, что углекислый газ в «карманах» находится в твердом состоянии.