В России стартовала подготовка к высадке человека на Луну. Роскосмос объявил тендер на изучение проблемных вопросов, связанных с миссией. В частности, речь идет о требованиях к ракетам, кораблям, экипировке астронавтов и лунной базе, следует из документов госкорпорации, размещенных на сайте государственных закупок.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», - приводит РИА Новости выдержку из материалов госкорпорации.

Как уточняется, общая сумма контракта составила 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, в документах утверждается, что первые пилотируемые полеты к спутнику Земли РФ будет проводить с помощью ракеты «Ангара», также планируется задействовать малый транспортный корабль.

На втором этапе в полетах возможно использование сверхтяжелых ракет. Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уже сообщал ранее.