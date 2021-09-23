Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России стартовала подготовка к высадке человека на Луну

Анна Назайкина
15:13 23.09.2021
Планируется, что первые пилотируемые полеты к спутнику Земли РФ будет проводить с помощью ракеты «Ангара».
В России стартовала подготовка к высадке человека на Луну
© Фото: Neven Krcmarek, Unsplash
Читайте нас на:

В России стартовала подготовка к высадке человека на Луну. Роскосмос объявил тендер на изучение проблемных вопросов, связанных с миссией. В частности, речь идет о требованиях к ракетам, кораблям, экипировке астронавтов и лунной базе, следует из документов госкорпорации, размещенных на сайте государственных закупок.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», - приводит РИА Новости выдержку из материалов госкорпорации.

Как уточняется, общая сумма контракта составила 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, в документах утверждается, что первые пилотируемые полеты к спутнику Земли РФ будет проводить с помощью ракеты «Ангара», также планируется задействовать малый транспортный корабль.

На втором этапе в полетах возможно использование сверхтяжелых ракет. Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уже сообщал ранее.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:33 В стране и мире
Видео
«У них стояла задача»: жена второго пилота Ан-26 объяснила вылет самолета в плохую погоду
14:23 В стране и мире
В Минтруде объяснили причину отклонения законопроекта об индексации пенсий
13:00 В стране и мире
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
11:22 В стране и мире
Видео
Африканских футбольных мошенников задержали в Петербурге
09:51 В стране и мире
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
Популярное
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
Видео
Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего Ан-26
В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Видео
Представитель Хохлова раскрыла детали скандала с Facebook из-за фамилии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.