В NASA оценили перспективы своей лунной программы

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не уложится в изначальный график высадки людей на Луну, и будет вынуждено передвинуть сроки на несколько лет вперед. Об этом заявил генеральный инспектор управления Пол Мартин. Изначально пилотируемый полет на спутник Земли был запланирован на 2024 год.

«Учитывая время, которое необходимо для разработки и полноценных испытаний пилотируемого посадочного модуля (HLS, Human Landing Systems) и новых скафандров, мы прогнозируем, что NASA сдвинет свой нынешний график высадки людей на Луну с конца 2024 года на несколько лет вперед», - приводит ТАСС заявление Мартина.

Проект лунной программы США «Артемида» был анонсирован весной 2019 года. Программа состоит из трех этапов. Сначала ракета-носитель Space Launch System должна вывести на окололунную орбиту космический корабль Orion, который должен был в непилотируемом режиме совершить несколько витков вокруг Луны. Вслед за этим облететь планету следовало уже пилотируемому кораблю. На третьем этапе NASA рассчитывало доставить астронавтов на поверхность Луны.